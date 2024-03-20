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Головко Иван Иванович

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Место рождения

Веприк, Полтавська область

Дата рождения

10.09.1910

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

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Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1910

Отец: Головко Иван Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Веприк, Полтавська область
Бракосочетание
1943

Жена: Марина Софья Михайловна

Рождение ребёнка
27.04.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марина Софья Михайловна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Развод
1946

Жена: Марина Софья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Софья Михайловна

Смерть
1964
Днепр, Дніпропетровська область
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