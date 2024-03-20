Головко Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения10.09.1910
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1910
Отец: Головко Иван Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1943
Рождение ребёнка
27.04.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марина Софья Михайловна
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Развод
1946
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1964
Днепр, Дніпропетровська область