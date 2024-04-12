Филиппова (Прошенкова) Устинья
Место рождения
Дата рождения08.10.1926
Дата смерти22.08.1989
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1926
Отец: Прошенков Михаил
Мать: Прошенкова Пелагея
Рождение ребёнка
20.06.1949
Дочь: Левченкова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Филиппов Николай
Рождение ребёнка
04.01.1953
Сын: Филиппов Зотик
Отец ребёнка: Филиппов Николай
Рождение ребёнка
24.05.1955
Сын: Филиппов Петр
Отец ребёнка: Филиппов Николай
Рождение ребёнка
15.06.1957
Дочь: Пыльская Мария
Отец ребёнка: Филиппов Николай
Рождение ребёнка
03.05.1960
Сын: Филиппов Василий
Отец ребёнка: Филиппов Николай
Рождение ребёнка
09.04.1961
Сын: Филиппов Георгий
Отец ребёнка: Филиппов Николай
Рождение ребёнка
?.01.1966
Сын: Филиппов Николай
Отец ребёнка: Филиппов Николай
Рождение ребёнка
27.05.1968
Дочь: Тихомирова Елена
Отец ребёнка: Филиппов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филиппов Николай
Смерть
22.08.1989
Коскино-2, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Похороны
Неизвестно
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область