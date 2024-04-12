Филиппова (Прошенкова) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Прошенкова) Устинья

Место рождения

Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads

Дата рождения

08.10.1926

Дата смерти

22.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1926

Отец: Прошенков Михаил

Мать: Прошенкова Пелагея

Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
20.06.1949

Дочь: Левченкова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Филиппов Николай

Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
04.01.1953

Сын: Филиппов Зотик

Отец ребёнка: Филиппов Николай

Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
24.05.1955

Сын: Филиппов Петр

Отец ребёнка: Филиппов Николай

Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
15.06.1957

Дочь: Пыльская Мария

Отец ребёнка: Филиппов Николай

Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
03.05.1960

Сын: Филиппов Василий

Отец ребёнка: Филиппов Николай

Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
09.04.1961

Сын: Филиппов Георгий

Отец ребёнка: Филиппов Николай

Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
?.01.1966

Сын: Филиппов Николай

Отец ребёнка: Филиппов Николай

Спасов Клин, Холмский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
27.05.1968

Дочь: Тихомирова Елена

Отец ребёнка: Филиппов Николай

Спасов Клин, Холмский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Николай

Смерть
22.08.1989
Коскино-2, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Похороны
Неизвестно
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
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