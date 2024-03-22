Рукина (Потлова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.08.1924
Дата смерти26.06.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1924
Переехали с мужем (Константином Рукиным) в Пермь в 1951г.
Рождение ребёнка
09.10.1947
Дочь: Пищальникова Юлия Константиновна
Отец ребёнка: Рукин Константин Петрович
Рождение ребёнка
23.05.1954
Дочь: Киприянова Галина Константиновна
Отец ребёнка: Рукин Константин Петрович
Смерть
26.06.1990
Похоронена на кладбище "Южное" г. Перми 29.06.1990 рядом с мужем.