Рукина (Потлова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукина (Потлова) Мария Ивановна

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Место рождения

Криволучье, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

19.08.1924

Дата смерти

26.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1924

Отец: Потлов Иван Алексеевич

Мать: Потлова Александра Николаевна

Криволучье, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Переехали с мужем (Константином Рукиным) в Пермь в 1951г.
Рождение ребёнка
09.10.1947

Дочь: Пищальникова Юлия Константиновна

Отец ребёнка: Рукин Константин Петрович

Криволучье, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.05.1954

Дочь: Киприянова Галина Константиновна

Отец ребёнка: Рукин Константин Петрович

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
26.06.1990
Пермь, Пермский, Пермский край
Похоронена на кладбище "Южное" г. Перми 29.06.1990 рядом с мужем.
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