Нестеров Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеров Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Нестерова (Меркурьева) Евстолия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Нестерова (Меркурьева) Евстолия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно