Нестеров Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеров Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеров Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Нестерова (Меркурьева) Евстолия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Нестерова (Меркурьева) Евстолия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова (Меркурьева) Евстолия Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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