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Дятлов Димитрий Адрианов

Место рождения

Горка, Сямженский район, Северный край

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Горка, Сямженский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дятлова Параскева Косьмина

Горка, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Дятлова Евдокия ди

Мать ребёнка: Дятлова Параскева Косьмина

Горка, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Дятлова Анна Димитриевна

Мать ребёнка: Дятлова Параскева Косьмина

Горка, Сямженский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Горка Яловица

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