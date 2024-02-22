Дятлов Димитрий Адрианов
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Дятлова Евдокия ди
Мать ребёнка: Дятлова Параскева Косьмина
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Дятлова Анна Димитриевна
Мать ребёнка: Дятлова Параскева Косьмина
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Горка Яловица