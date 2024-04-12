Караваев Терентий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караваев Терентий Яковлевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Караваев Яков Киреевич

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Караваев Леонтий Терентьевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Караваев Лаврентий Терентьевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Караваев Алексей Терентьевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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