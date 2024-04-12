Караваев Терентий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Караваев Яков Киреевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1802
Сын: Караваев Леонтий Терентьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1807
Сын: Караваев Лаврентий Терентьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1811
Сын: Караваев Алексей Терентьевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно