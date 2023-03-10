(Уткина) Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.11.1803
Сын: Уткин Климент Иванов
Отец ребёнка: Уткин Иван Макаров
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 213 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1803
Смерть
До 1834