(Уткина) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Уткина) Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1803

Сын: Уткин Климент Иванов

Отец ребёнка: Уткин Иван Макаров

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 213 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1803
Смерть
До 1834
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