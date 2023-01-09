Осипова (Мордвинова) Александра Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Мордвинова) Александра Иоанновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1905

Муж: Осипов Феодор Тарасович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Осипов Тарас Федорович

Отец ребёнка: Осипов Феодор Тарасович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Осипова) Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Осипов Феодор Тарасович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Осипова) Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Осипов Феодор Тарасович

Смерть
Неизвестно

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