Осипова (Мордвинова) Александра Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1905
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Осипов Феодор Тарасович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Осипова) Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Осипов Феодор Тарасович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Осипова) Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Осипов Феодор Тарасович
Смерть
Неизвестно