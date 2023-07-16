Бойко Николай Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Бойко Филипп Маркович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Феофания Андреевна
Рождение ребёнка
24.04.1924
Дочь: (Бойкова) Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Бойко Феофания Андреевна
Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
3 ребенок по числу родившихся 1 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Анисием Яковлевичем Тачшиновым? гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Бой... Показать все
Смерть
Неизвестно