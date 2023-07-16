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Бойко Николай Филиппович

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Бойко Филипп Маркович

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Феофания Андреевна

Рождение ребёнка
24.04.1924

Дочь: (Бойкова) Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Бойко Феофания Андреевна

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
3 ребенок по числу родившихся 1 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Анисием Яковлевичем Тачшиновым? гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Бой... Показать все
Смерть
Неизвестно

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