Сушкова (Сушкова) Евдокия (Авдотья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушкова (Сушкова) Евдокия (Авдотья)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Сушкова) Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Сушков Иван Кононович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Сушков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Сушков Иван Кононович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Сушкова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Сушков Иван Кононович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Сушкова) Марья Ивановна

Отец ребёнка: Сушков Иван Кононович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Сушков Илья Иванович

Отец ребёнка: Сушков Иван Кононович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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