(Облеухова) Леля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Облеухова) Леля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Облеухов Григорий Павлович

Рождение ребёнка
01.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Облеухов Григорий Павлович

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