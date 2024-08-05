(Облеухова) Леля
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Облеухов Григорий Павлович
Рождение ребёнка
01.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Облеухов Григорий Павлович