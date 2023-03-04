Тишин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1903
Мать ребёнка: Тишина Елизавета
Анемнясево, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Тишина Елизавета
Смерть
Неизвестно