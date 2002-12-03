Филиппенков Виктор Павлович
Место рождения
Дата рождения10.04.1949
Дата смерти03.12.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1949
Рождение ребёнка
25.08.1970
Дочь: Малышева Елена Викторовна
Мать ребёнка: Филиппенкова Маргарита Александровна
Рождение ребёнка
31.07.1977
Сын: Филиппенков Павел Викторович
Мать ребёнка: Филиппенкова Маргарита Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.2002