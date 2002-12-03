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Филиппенков Виктор Павлович

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Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

10.04.1949

Дата смерти

03.12.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1949

Отец: Филиппенков Павел Максимович

Мать: Филиппенкова Нина Ефремовна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
25.08.1970

Дочь: Малышева Елена Викторовна

Мать ребёнка: Филиппенкова Маргарита Александровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
31.07.1977

Сын: Филиппенков Павел Викторович

Мать ребёнка: Филиппенкова Маргарита Александровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппенкова Маргарита Александровна

Смерть
03.12.2002
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