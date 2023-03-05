Якушов Василий Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 07.03.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 07.03.1875
духовного происхождения, сын дьякона Дурновской станицы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якушова Вера Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно