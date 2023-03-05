Якушов Василий Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушов Василий Самуилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 07.03.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 07.03.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

духовного происхождения, сын дьякона Дурновской станицы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушова Вера Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
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