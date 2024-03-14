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Тышлек Федор Сергеевич
Тышлек Федор Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Пол
Мужской
Отец
Тышлек Сергей Федорович
1920 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Тышлек Сергей Федорович
Мать: не указана
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