Гарипова (Муратова) Мария Галимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Муратов Галим
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гарипов Саитбурхан
Юламаново, Альменевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1970
Сын: Гарипов Дамир Саитбурханович
Отец ребёнка: Гарипов Саитбурхан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гарипова Темирбека Саитбурхановна
Отец ребёнка: Гарипов Саитбурхан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гарипов Саитбурхан
Смерть
2001