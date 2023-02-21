Гарипова (Муратова) Мария Галимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарипова (Муратова) Мария Галимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1970 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Муратов Галим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гарипов Саитбурхан

Юламаново, Альменевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1970

Сын: Гарипов Дамир Саитбурханович

Отец ребёнка: Гарипов Саитбурхан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гарипова Темирбека Саитбурхановна

Отец ребёнка: Гарипов Саитбурхан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарипов Саитбурхан

Смерть
2001
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