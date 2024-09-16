Григорьичева Агафья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьичева Агафья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1820

Дата смерти

До 1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьичев Фёдор Семёнович

Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Дочь: Григорьичева Анна (Анисья) Фёдоровна

Отец ребёнка: Григорьичев Фёдор Семёнович

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Григорьичев Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Григорьичев Фёдор Семёнович

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1865

Сын: Григорьичев Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Григорьичев Фёдор Семёнович

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
До 1865
Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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