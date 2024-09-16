Григорьичева Агафья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1820
Дата смертиДо 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Дочь: Григорьичева Анна (Анисья) Фёдоровна
Отец ребёнка: Григорьичев Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Григорьичев Фёдор Фёдорович
Отец ребёнка: Григорьичев Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1865
Сын: Григорьичев Сергей Фёдорович
Отец ребёнка: Григорьичев Фёдор Семёнович
Смерть
До 1865