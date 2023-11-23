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Холмовский Федор Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Холмовский Федор Иванов

Мать: Холмовская (Потехина) Екатерина Иоаннова

Холмовский Федор Федорович (1876 - 1912) Родился в семье дьякона села Спасского на Волге Рыбинского уезда Федора Холмовского. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Состоял учителем в селе Малахове Р... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холмовская (Попова) Муза Константинова

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Холмовская) Татьяна Федорова

Мать ребёнка: Холмовская (Попова) Муза Константинова

Рождение ребёнка
1904

Сын: Холмовский Борис Федоров

Мать ребёнка: Холмовская (Попова) Муза Константинова

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Холмовская) Ирина Федорова

Мать ребёнка: Холмовская (Попова) Муза Константинова

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Холмовская) Елена Федорова

Мать ребёнка: Холмовская (Попова) Муза Константинова

Смерть
1912

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