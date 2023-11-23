Холмовский Федор Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1876
Холмовский Федор Федорович (1876 - 1912) Родился в семье дьякона села Спасского на Волге Рыбинского уезда Федора Холмовского. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Состоял учителем в селе Малахове Р... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Холмовская) Татьяна Федорова
Мать ребёнка: Холмовская (Попова) Муза Константинова
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Холмовская (Попова) Муза Константинова
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Холмовская) Ирина Федорова
Мать ребёнка: Холмовская (Попова) Муза Константинова
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Холмовская) Елена Федорова
Мать ребёнка: Холмовская (Попова) Муза Константинова
Смерть
1912