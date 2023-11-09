Торшина Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торшина Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

21.02.1923

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Торшин Семен Иванович

Отец ребёнка: Торшин Иван Егоров

Рождение ребёнка
21.04.1881

Сын: Торшин Яков Иванов

Отец ребёнка: Торшин Иван Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торшин Василий Иванович

Отец ребёнка: Торшин Иван Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торшин Гавриил Иванов

Отец ребёнка: Торшин Иван Егоров

деревня Олисова, Дмитровский уезд, Московской губернии, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.02.1923
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