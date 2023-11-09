Торшина Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти21.02.1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Торшин Иван Егоров
Рождение ребёнка
21.04.1881
Сын: Торшин Яков Иванов
Отец ребёнка: Торшин Иван Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Торшин Иван Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Торшин Иван Егоров
деревня Олисова, Дмитровский уезд, Московской губернии, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.02.1923