Телятов Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Телятов Калерия Петровна
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
07.03.1901
Сын: Телятов Венедикт Леонтьевич
Мать ребёнка: Телятов Калерия Петровна
Смерть
Неизвестно