Никаноров Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти07.12.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Мать: Ольга
Рождение ребёнка
1933
Сын: Никаноров Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
25.06.1937
Сын: Никаноров Виктор
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Смерть
07.12.1943
Украинская ССР, Житомирская обл., Радомышльский р-н, с. Бута-Белов