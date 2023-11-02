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Никаноров Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

07.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: Ольга

Рождение ребёнка
1933

Сын: Никаноров Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Рождение ребёнка
25.06.1937

Сын: Никаноров Виктор

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Смерть
07.12.1943
Украинская ССР, Житомирская обл., Радомышльский р-н, с. Бута-Белов
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