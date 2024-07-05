Кузнецова Гликерия Логгиновна Около 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова Гликерия Логгиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Вуколович

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Кузнецов Константин Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Вуколович

Рождение ребёнка
26.09.1882

Дочь: Коломийцева (Кузнецова) Харитина Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Вуколович

Верхнегнутов, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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