Кузнецова Гликерия Логгиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Кузнецов Константин Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Вуколович
Рождение ребёнка
26.09.1882
Дочь: Коломийцева (Кузнецова) Харитина Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Вуколович
Верхнегнутов, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно