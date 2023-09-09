Светлицкая Хава
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Светлицкий Мейер (Марк)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борсук Роха
Отец ребёнка: Светлицкий Мейер (Марк)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Светлицкий Яков
Отец ребёнка: Светлицкий Мейер (Марк)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Светлицкий Исай
Отец ребёнка: Светлицкий Мейер (Марк)
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Светлицкий Лейба (Леонтий) Маркович
Отец ребёнка: Светлицкий Мейер (Марк)
Рождение ребёнка
1880
Сын: Светлицкий Ион
Отец ребёнка: Светлицкий Мейер (Марк)
Смерть
Неизвестно