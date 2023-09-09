Светлицкая Хава — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлицкая Хава

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светлицкий Хаим (Михаил)

Отец ребёнка: Светлицкий Мейер (Марк)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борсук Роха

Отец ребёнка: Светлицкий Мейер (Марк)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светлицкий Яков

Отец ребёнка: Светлицкий Мейер (Марк)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светлицкий Исай

Отец ребёнка: Светлицкий Мейер (Марк)

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Светлицкий Лейба (Леонтий) Маркович

Отец ребёнка: Светлицкий Мейер (Марк)

Рождение ребёнка
1880

Сын: Светлицкий Ион

Отец ребёнка: Светлицкий Мейер (Марк)

Смерть
Неизвестно

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