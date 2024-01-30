Lumiste ← Treksler Jaan
Место рожденияKardina (= Karinu), Järvamaa
Дата рождения25.05.1896
Дата смерти15.02.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1896
Отец: Treksler Jaan
Мать: Treksler (Kärra) Ann
Рождение ребёнка
01.09.1923
Мать ребёнка: Lumiste ← Treksler (Lalli) Pauline Marie
Рождение ребёнка
31.10.1930
Сын: Lumiste Harri
Мать ребёнка: Lumiste ← Treksler (Lalli) Pauline Marie
Смерть
15.02.1970
Похороны
Неизвестно