Lumiste ← Treksler Jaan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиLumiste ← Treksler Jaan

Lumiste ← Treksler Jaan

Место рождения

Kardina (= Karinu), Järvamaa

Дата рождения

25.05.1896

Дата смерти

15.02.1970

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1896

Отец: Treksler Jaan

Мать: Treksler (Kärra) Ann

Рождение ребёнка
01.09.1923

Сын: Lumiste Alfred Johannes

Мать ребёнка: Lumiste ← Treksler (Lalli) Pauline Marie

Рождение ребёнка
31.10.1930

Сын: Lumiste Harri

Мать ребёнка: Lumiste ← Treksler (Lalli) Pauline Marie

Смерть
15.02.1970
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.