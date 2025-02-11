Нуштайка Арасланов 1679 — найти родственников по фамилии на Familio

Нуштайка Арасланов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1679, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Араслан Арслан /Неизвестно г.р.
Дети
Михайла Карнилов Нуйка Нуштаев-Захаркин / Михайла Карнилов1705 г.р.
Винтушка Нуштаев Валитушка Валитушка/Винтушка Нуштаев1709 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: Араслан Арслан /

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1705

Сын: Михайла Карнилов Нуйка Нуштаев-Захаркин / Михайла Карнилов

Мать ребёнка: Парава Плакитова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1709

Сын: Винтушка Нуштаев Валитушка Валитушка/Винтушка Нуштаев

Мать ребёнка: Парава Плакитова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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