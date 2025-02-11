Нуштайка Арасланов
мужской, родился 1679, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецАраслан Арслан /Неизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: Араслан Арслан /
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1705
Сын: Михайла Карнилов Нуйка Нуштаев-Захаркин / Михайла Карнилов
Мать ребёнка: Парава Плакитова
Рождение ребёнка
1709
Сын: Винтушка Нуштаев Валитушка Валитушка/Винтушка Нуштаев
Мать ребёнка: Парава Плакитова
Смерть
Неизвестно