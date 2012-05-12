Павлов Валерий Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Валерий Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1957

Дата смерти

12.05.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.05.2012
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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