Екатерина Михайлова 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Екатерина Михайлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1840, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Матрёна Васильева1811 г.р.
Отец
Михаил Ксенафонтов1812 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Михаил Ксенафонтов

Мать: Матрёна Васильева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

39

Смерть
Неизвестно

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