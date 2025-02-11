Екатерина Михайлова
женский, родилась 1840, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьМатрёна Васильева1811 г.р.
ОтецМихаил Ксенафонтов1812 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Михаил Ксенафонтов
Мать: Матрёна Васильева
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно