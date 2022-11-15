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Аляев Николай Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аляев Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркулова (Аляева) Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Аляева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Аляева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова (Аляева) Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Аляева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Аляева Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аляева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляев Илья Николаевич

Мать ребёнка: Аляева Евдокия

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Аляева Евдокия

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1939

Дочь: Ефимова (Аляева) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Аляева Евдокия

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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