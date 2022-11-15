Аляев Николай Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аляев Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркулова (Аляева) Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Аляева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аляев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Аляева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова (Аляева) Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Аляева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Аляева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аляева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Аляева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аляев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Аляева Евдокия
Рождение ребёнка
22.03.1939
Дочь: Ефимова (Аляева) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Аляева Евдокия
Смерть
Неизвестно