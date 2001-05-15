Hermann Walter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hermann Walter

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.05.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.05.2001

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