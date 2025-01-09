Черешнев Максим Дмитриевич
мужской, родился Около 1842, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1858
ОтецЧерешнев Дмитрий ИвановичОколо 1810 г.р.
МатьЧерешнева Акилина ЗахаровнаОколо 1812 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858