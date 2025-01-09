Черешнев Максим Дмитриевич Около 1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Черешнев Максим Дмитриевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1842, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Черешнев Дмитрий ИвановичОколо 1810 г.р.
Мать
Черешнева Акилина ЗахаровнаОколо 1812 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Черешнев Дмитрий Иванович

Мать: Черешнева Акилина Захаровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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