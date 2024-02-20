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Павличенко Григорий Никитин

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

30.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1887

Отец: Павличенко Никита Иванович

Мать: Павличенко Варвара Саввична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павличенко Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
03.08.1901

Дочь: (Павличенко) Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Павличенко Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
24.05.1904

Сын: Павличенко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Павличенко Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
17.09.1906

Дочь: (Павличенко) Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Павличенко Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
27.11.1908

Дочь: (Павличенко) Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Павличенко Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
09.02.1911

Сын: Павличенко Никифор Григорьевич

Мать ребёнка: Павличенко Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
17.04.1913

Дочь: (Павличенко) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Павличенко Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
04.09.1914

Дочь: (Павличенко) Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Павличенко Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
17.05.1918

Дочь: (Павличенко) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Павличенко Варвара Филипповна

Смерть
Неизвестно

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