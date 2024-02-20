Павличенко Григорий Никитин
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рождения30.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1887
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1901
Дочь: (Павличенко) Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Павличенко Варвара Филипповна
Рождение ребёнка
24.05.1904
Сын: Павличенко Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Павличенко Варвара Филипповна
Рождение ребёнка
17.09.1906
Дочь: (Павличенко) Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Павличенко Варвара Филипповна
Рождение ребёнка
27.11.1908
Дочь: (Павличенко) Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Павличенко Варвара Филипповна
Рождение ребёнка
09.02.1911
Сын: Павличенко Никифор Григорьевич
Мать ребёнка: Павличенко Варвара Филипповна
Рождение ребёнка
17.04.1913
Дочь: (Павличенко) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Павличенко Варвара Филипповна
Рождение ребёнка
04.09.1914
Дочь: (Павличенко) Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Павличенко Варвара Филипповна
Рождение ребёнка
17.05.1918
Дочь: (Павличенко) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Павличенко Варвара Филипповна
Смерть
Неизвестно