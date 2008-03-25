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Базаров Вандан Цыренович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.2008

Пол

Мужской

Отец

1985 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.2008

Отец: Базаров Цырен

Мать: Ламажапова Янина Петровна

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