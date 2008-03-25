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Базаров Вандан Цыренович
Базаров Вандан Цыренович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.03.2008
Пол
Мужской
Отец
Базаров Цырен
1985 г.р.
Мать
Ламажапова Янина Петровна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.2008
Отец:
Базаров Цырен
Мать:
Ламажапова Янина Петровна
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