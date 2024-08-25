Никифоров Куприян Андреевич
Место рождениякр.Ставропольский, ст.Донская
Дата рождения1808
Дата смертиМежду 1844 и 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1827
Сын: Никифоров Тимофей Куприянович
Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1831 или 1832
Сын: Никифоров Афанасий Куприянович
Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Никифорова) Параскева Куприяновна
Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Никифорова) Параскева Куприяновна
Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Матвеевна
Смерть
Между 1844 и 1848