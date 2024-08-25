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Никифоров Куприян Андреевич

Место рождения

кр.Ставропольский, ст.Донская

Дата рождения

1808

Дата смерти

Между 1844 и 1848

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Никифоров Андрей Иванович

Мать: Никифорова Матрена (I Жена) (I Жена) Петровна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Никифоров Тимофей Куприянович

Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Матвеевна

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1831 или 1832

Сын: Никифоров Афанасий Куприянович

Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Матвеевна

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Никифорова) Параскева Куприяновна

Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Матвеевна

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Никифорова) Параскева Куприяновна

Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Матвеевна

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1844 и 1848
Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край

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