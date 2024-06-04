Харин Антон (Антоний) Денисов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харина Гликерия Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Харин Петр Антонов
Мать ребёнка: Харина Гликерия Павлова
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: (Харина) Стефанида Антонова
Мать ребёнка: Харина Гликерия Павлова
Смерть
После 1829