Любин Кузьма Евсевиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любин Кузьма Евсевиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любина Дарья Митрофановна

Место жительства
1900 ст.
Верхопенье, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
09.04.1900 ст.

Сын: Любин Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Любина Дарья Митрофановна

Смерть
Неизвестно

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