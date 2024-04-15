Сморчков Федор Евстигнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сморчков Федор Евстигнеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1882

Отец: Сморчков Евстигней Моисеевич

Мать: Сморчкова Наталья Феоктистовна

Рождение ребёнка
10.03.1908

Сын: Сморчков Алексей Федорович

Мать ребёнка: Сморчкова Анна Абрамовна

Рождение ребёнка
06.07.1910

Сын: Сморчков Василий Федорович

Мать ребёнка: Сморчкова Анна Абрамовна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Сморчков Александр Федорович

Мать ребёнка: Сморчкова Анна Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сморчкова Анна Абрамовна

Смерть
Неизвестно
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