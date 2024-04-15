Сморчков Федор Евстигнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1882
Рождение ребёнка
10.03.1908
Сын: Сморчков Алексей Федорович
Мать ребёнка: Сморчкова Анна Абрамовна
Рождение ребёнка
06.07.1910
Сын: Сморчков Василий Федорович
Мать ребёнка: Сморчкова Анна Абрамовна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Сморчков Александр Федорович
Мать ребёнка: Сморчкова Анна Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сморчкова Анна Абрамовна
Смерть
Неизвестно