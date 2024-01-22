Новиков Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1909
Сын: Новиков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Новиков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
01.02.1912
Дочь: (Новиков) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Новиков Николай Васильевич
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 221
Рождение ребёнка
18.04.1914
Сын: Новиков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Новиков Николай Васильевич
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 304
Рождение ребёнка
28.05.1917
Сын: Новиков Константин Николаевич
Отец ребёнка: Новиков Николай Васильевич
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 373