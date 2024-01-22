Новиков Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Ирина Васильевна

Новиков Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
30.12.1909

Сын: Новиков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Новиков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.02.1912

Дочь: (Новиков) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Новиков Николай Васильевич

ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 221
Рождение ребёнка
18.04.1914

Сын: Новиков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Новиков Николай Васильевич

ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 304
Рождение ребёнка
28.05.1917

Сын: Новиков Константин Николаевич

Отец ребёнка: Новиков Николай Васильевич

ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 373

Мы используем куки для улучшения работы сайта.