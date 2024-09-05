Пудовкин Андрей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Васильевна
Рождение ребёнка
10.07.1916 ст.
Мать ребёнка: Александра Васильевна
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZS-XXTL?i=21&wc=QGFV-YPR%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588888725&cc=1931806
Смерть
Неизвестно