Пудовкин Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пудовкин Андрей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пудовкин Степан Сергеевич

Мать: Пудовкина Прасковья Феоктистовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Васильевна

Рождение ребёнка
10.07.1916 ст.

Сын: Пудовкин Илья Андреевич

Мать ребёнка: Александра Васильевна

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZS-XXTL?i=21&wc=QGFV-YPR%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588888725&cc=1931806
Смерть
Неизвестно

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