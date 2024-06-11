Назарова (Петрова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Назаров Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шиляева (Назарова) Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Назаров Геннадий
Рождение ребёнка
27.01.1955
Сын: Назаров Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Назаров Геннадий
Смерть
Неизвестно