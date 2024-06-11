Назарова (Петрова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Петрова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Назаров Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шиляева (Назарова) Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Назаров Геннадий

Рождение ребёнка
27.01.1955

Сын: Назаров Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Назаров Геннадий

Смерть
Неизвестно

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