(Жевно) Софья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жевно) Софья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жевно Степан

Мать: Жевно Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казак Николаевич

Отец ребёнка: Казак Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казак Николаевич

Отец ребёнка: Казак Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Казак) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Казак Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казак Николай

Смерть
Неизвестно

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