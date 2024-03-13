(Жевно) Софья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жевно Степан
Мать: Жевно Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казак Николаевич
Отец ребёнка: Казак Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казак Николаевич
Отец ребёнка: Казак Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Казак) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Казак Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казак Николай
Смерть
Неизвестно