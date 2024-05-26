Бондаренко Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бондаренко) Нина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бондаренко) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бондаренко) Галина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно