Шутов Тимофей Тимофеев
Место рожденияпоч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шутов Тимофей (Тимошка) Сергеев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1658
Сын: Шутов Петр Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1662
Сын: Шутов Константин Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1669
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1672
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1674
Сын: Шутов Калина (Мл) Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1678