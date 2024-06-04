Шутов Тимофей Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШутов Тимофей Тимофеев

Шутов Тимофей Тимофеев

Место рождения

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шутов Тимофей (Тимошка) Сергеев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Шутов Петр Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1662

Сын: Шутов Константин Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1669

Сын: Шутов Василий Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Шутов Калина Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1674

Сын: Шутов Калина (Мл) Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1678

Мы используем куки для улучшения работы сайта.