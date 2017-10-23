(Сергеева) Евгения
Место рождения
Дата рождения25.12.1937
Дата смерти23.10.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1937
Рождение ребёнка
04.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнеченко Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнеченко Юрий
Смерть
23.10.2017