(Сергеева) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сергеева) Евгения

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

25.12.1937

Дата смерти

23.10.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнеченко Юрий

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнеченко Юрий

Смерть
23.10.2017
Тула, город Тула, Тульская область
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