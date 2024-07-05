Katzenellenpogen Moses A.B.D. Vilkija Mordecai
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Катценелленбоген Meshullam A.B.D. Kedainiai Zalman
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Katzenellenbogen Gitla (Gitel)
Рождение ребёнка
Между 1759 и 1760
Рождение ребёнка
Между 1761 и 1762
Дочь: Katzenellenpogen (Katzenellenpogen) Esther
Мать ребёнка: Katzenellenbogen Gitla (Gitel)
Смерть
Около 1795