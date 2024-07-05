Katzenellenpogen Moses A.B.D. Vilkija Mordecai Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиKatzenellenpogen Moses A.B.D. Vilkija Mordecai

Katzenellenpogen Moses A.B.D. Vilkija Mordecai

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1795

Пол

Мужской

Отец

1720 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Между 1759 и 1760 г.р.
Между 1761 и 1762 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Катценелленбоген Meshullam A.B.D. Kedainiai Zalman

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Katzenellenbogen Gitla (Gitel)

Рождение ребёнка
Между 1759 и 1760

Сын: Katzenellenpogen David A.B.D. Vilkija David Markowicz

Мать ребёнка: Katzenellenbogen Gitla (Gitel)

Рождение ребёнка
Между 1761 и 1762

Дочь: Katzenellenpogen (Katzenellenpogen) Esther

Мать ребёнка: Katzenellenbogen Gitla (Gitel)

Смерть
Около 1795

Мы используем куки для улучшения работы сайта.