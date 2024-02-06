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Евграшкин Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

17.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Евграшкин Яков Григорьевич

Мать: Евграшкина - -

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жирикова Юлия Ефимовна

Смерть
17.02.1945
Наименование военкомата: Лунинский РВК, Пензенская обл., Лунинский р-н Дата и место призыва: Лунинский РВК, Пензенская обл., Лунинский р-н Воинское звание: мл. лейтенант Последнее место службы: 774 сп... Показать все

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