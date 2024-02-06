Евграшкин Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти17.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Евграшкин Яков Григорьевич
Мать: Евграшкина - -
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жирикова Юлия Ефимовна
Смерть
17.02.1945
Наименование военкомата: Лунинский РВК, Пензенская обл., Лунинский р-н Дата и место призыва: Лунинский РВК, Пензенская обл., Лунинский р-н Воинское звание: мл. лейтенант Последнее место службы: 774 сп... Показать все