(Стецюк) Христина Федосиева
Место рождения
Дата рождения24.07.1904
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1904
Отец: Стецюк Феодосий Фомин
Крещение
24.07.1904
Рождество-Богородицкая церковь с. Сергеевка | Godparents:казенные крестьяне Евфимий Терентиев Стецюк и Соломония Меркуриева Бутова
Бракосочетание
03.02.1924
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Ганна Петровна
Отец ребёнка: Хоришко Петр Акимович
Розбишевка, Полтавська область
Смерть
1995