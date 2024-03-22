(Стецюк) Христина Федосиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стецюк) Христина Федосиева

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Место рождения

Сергеевка, Полтавська область

Дата рождения

24.07.1904

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1904

Отец: Стецюк Феодосий Фомин

Мать: Стецюк Акилина Филимонова

Сергеевка, Полтавська область
Крещение
24.07.1904
Сергеевка, Полтавська область
Рождество-Богородицкая церковь с. Сергеевка | Godparents:казенные крестьяне Евфимий Терентиев Стецюк и Соломония Меркуриева Бутова
Бракосочетание
03.02.1924

Муж: Хоришко Петр Акимович

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Ганна Петровна

Отец ребёнка: Хоришко Петр Акимович

Розбишевка, Полтавська область
Смерть
1995
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