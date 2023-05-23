Глушков Никита Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушков Никита Ларионович

Место рождения

починок Тимошки Глушкова Юрьевской волости Котельничского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1612

Дата смерти

1678

Пол

Мужской

Отец

1590 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1612

Отец: Глушков Ларион Тимофеевич

Мать: не указана

починок Тимошки Глушкова Юрьевской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1641

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

починок Евдокима Полевщикова Юрьевской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Смерть
1678
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