Глушков Никита Ларионович
Место рожденияпочинок Тимошки Глушкова Юрьевской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Дата рождения1612
Дата смерти1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1612
Отец: Глушков Ларион Тимофеевич
починок Тимошки Глушкова Юрьевской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1641
починок Евдокима Полевщикова Юрьевской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Смерть
1678