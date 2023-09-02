Казаков Яков Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1897
Дата смерти20.06.1960
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1897
Рождение ребёнка
1922
Сын: Казаков Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Казакова Елена Куприяновна
Рождение ребёнка
14.01.1927
Сын: Казаков Вениамин Яковлевич
Мать ребёнка: Казакова Елена Куприяновна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Казакова Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Казакова Елена Куприяновна
Смерть
20.06.1960