Казаков Яков Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Яков Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1897

Дата смерти

20.06.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1897

Отец: Казаков Николай Иванович

Мать: Казакова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Казаков Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Казакова Елена Куприяновна

Рождение ребёнка
14.01.1927

Сын: Казаков Вениамин Яковлевич

Мать ребёнка: Казакова Елена Куприяновна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Казакова Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Казакова Елена Куприяновна

Смерть
20.06.1960
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