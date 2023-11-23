Федор Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смерти1798
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Федор Дмитриевич (ок. 1720 — 1798) О месте рождения и родителях его данных нет1 . Священник села Рунова Романов-Борисоглебского уезда. О жене его данных нет. Дети: Матвей, дьякон. (о других детях данн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: неизвестно
Волков Матвей Федорович (1772 — ?) Родился в семье священника села Рунова Романов-Борисоглебского уезда Федора Дмитриевича. В 1794 году рукоположен во диакона к церкви села Спасского на Ухре Рыбинског... Показать все
Смерть
1798