Федор Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Федор Дмитриевич (ок. 1720 — 1798) О месте рождения и родителях его данных нет1 . Священник села Рунова Романов-Борисоглебского уезда. О жене его данных нет. Дети: Матвей, дьякон. (о других детях данн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1772

Сын: Волков Матвей Федоров

Мать ребёнка: неизвестно

Волков Матвей Федорович (1772 — ?) Родился в семье священника села Рунова Романов-Борисоглебского уезда Федора Дмитриевича. В 1794 году рукоположен во диакона к церкви села Спасского на Ухре Рыбинског... Показать все
Смерть
1798

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