Совчёнков Виталий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Совчёнкова Юлия Витальевна
Мать ребёнка: Совчёнкова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Совчёнкова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Совчёнкова Виктория Витальевна
Мать ребёнка: Совчёнкова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Совчёнкова Ирина