Совчёнков Виталий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Совчёнков Виталий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Совчёнков Андрей Фёдорович

Мать: Совчёнкова (Кучина) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Совчёнкова Юлия Витальевна

Мать ребёнка: Совчёнкова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Совчёнкова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Совчёнкова Виктория Витальевна

Мать ребёнка: Совчёнкова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Совчёнкова Ирина

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